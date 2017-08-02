Мне бы в небо

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Помогут ли госсубсидии на чартерные авиарейсы стимулировать внутренний туризм

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Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Минтранс России позитивно относится к возможности субсидирования внутренних чартерных авиарейсов. Однако для этого требуется решить вопросы с бюджетным финансированием. Так глава ведомства Максим Соколов прокомментировал законопроект, подготовленный комитетом по экономической политике Совета Федерации. Документ предусматривает господдержку развития туристических авиаперевозок внутри страны. Что будет, если инициатива сенаторов найдет поддержку властей, — разбиралась «Лента.ру».

Благие намерения

В конце июня комитет по экономической политике Совета Федерации направил в правительство законопроект, касающийся субсидирования из средств федерального бюджета туристических авиаперевозок внутри страны. Сенаторы, поставившие свои подписи под документом, уверены в экономической целесообразности принятия такого решения.

По их расчетам, госзатраты в данном случае окупятся как минимум в двукратном объеме. Так, при объеме субсидий в размере двух миллиардов рублей в федеральный бюджет в виде налогов вернется 4,3 миллиарда, а в региональные — 2,1 миллиарда рублей.

Глава Минтранса Соколов признался, что хоть законопроекта пока не видел, но мнение о нем имеет. «При наличии бюджетного финансирования — почему бы и нет», — заявил он, при этом напомнив, что приоритет в господдержке, с учетом существующих бюджетных ограничений, правительство все-таки будет отдавать внутренним регулярным пассажирским авиаперевозкам.

Работа на результат

В России работает программа субсидирования авиаперевозок, касающаяся в первую очередь рейсов из европейской части страны в дальневосточные регионы. С 2009 года эта программа действует с 1 апреля по 31 октября. Сегодня льготные полеты осуществляются по 57 маршрутам 10 авиакомпаниями.

В этом году с апреля по июнь участниками этой программы стали 172 тысячи жителей Дальнего Востока, что на 8,5 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года. Общая сумма использованных субсидий, по данным Росавиации, составила примерно один миллиард рублей. Всего в федеральном бюджете на 2017 год на эти цели выделено 2,95 миллиарда рублей.

Это не единственная мера поддержки авиаперевозчиков. По распоряжению премьера Дмитрия Медведева, до 1 сентября текущего года правительство подготовит законопроект о продлении до 31 декабря 2020 года ставки НДС на уровне 10 процентов на услуги авиакомпаний по внутренним пассажирским перевозкам.

Данный вопрос обсуждался на совещании о проблемах развития российского авиапрома и рынка авиаперевозок, которое глава правительства провел 7 июня в Ульяновске. Кроме подготовки законопроекта о сохранении льготной ставки НДС, Медведев поручил Минфину и Минтрансу подготовить доклад о целесообразности отмены этого налога на услуги компаний по внутренним воздушным перевозкам.

«Любая поддержка для туротрасли сейчас крайне необходима. Из-за высоких цен на билеты страна фактически распадается. В Сибири и на Дальнем Востоке молодые люди намного лучше разбираются в географии Пхукета, чем в историко-культурном наследии западной части России», — говорит член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Михаил Щапов.

Другая сторона медали — жители западных областей страны совершено не понимают, что собой представляют Урал, Сибирь, Дальний Восток. Просто потому что дорога туда в один конец сопоставима со стоимостью турпутевки, допустим, в Турцию, подчеркнул депутат.

«Поэтому поддержка внутреннего туризма — это вопрос сохранения единого историко-культурного пространства нашей страны, целостности государства», — уверен Щапов.

Семейные ценности

Если соответствующие решения будут приняты, то это замечательно, отметила в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» профессор кафедры сервиса РАНХиГС, эксперт по туризму Галина Дехтярь. По ее словам, несколько лет назад был прецедент, когда один российский авиаперевозчик, работающий на внутренних линиях, пытался получить государственные субсидии, но не факт, что преуспел в этом.

Сегодня авиабилет до Владивостока по цене сопоставим с авиабилетом до Нью-Йорка, напомнила Дехтярь. Для нее очевидно — внутренние авиаперелеты должны обходиться пассажирам дешевле зарубежных. Решение о субсидировании внутренних чартеров, если таковое состоится, должно быть взвешенным, убеждена эксперт.

«Необходимо поощрять именно путешественников, в том числе тех, кто отправляется в турпоездку по России всей семьей. Семейный отдых — один из приоритетов развития внутреннего туризма», — подчеркнула Дехтярь.

По ее мнению, субсидирование чартерных перелетов повысит конкурентоспособность отечественной туриндустрии. Это имеет важное значение, учитывая, что некоторые страны, в частности Израиль и Турция, для привлечения россиян на свои курорты частично компенсируют затраты авиаперевозчикам, что позволяет заметно снизить стоимость туров.

Субсидирование чартеров — распространенная и результативная мера во многих странах, со своей стороны подтверждает исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Безусловно, важны детали и нюансы программы субсидирования. На данном этапе развития массового внутреннего туризма, когда чартерных цепочек на наши курорты мало, а спрос надо стимулировать, целесообразно было бы субсидировать не только чартеры, но в первую очередь, авиаперевозку, включенную в турпакет», — убеждена она.

Доходная статья

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов также подтвердил «Ленте.ру», что появление бюджетных авиабилетов на российские курорты способно повысить популярность туризма внутри страны. «Дешевые авиарейсы стали уже привычной опцией для россиян, однако билеты на некоторые внутренние направления значительно дороже международных», — констатировал он.

Мировой опыт подтверждает эффективность этой меры поддержки, напомнил Тузов. Субсидирование внутренних чартеров — распространенная практика не только в Турции и Израиле, но и в Китае, сказал он. Тузов уверен, что потраченные из федерального бюджета средства на субсидирование авиачартеров окупятся за счет увеличения налоговых поступлений с российских курортов.

Субсидирование чартерных авиаперевозок позволит выровнять доходы от внутреннего туризма по сезонам, убеждена замдиректора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова.

Сейчас в холодное время года спрос на отдых и туристические поездки внутри по России невелик, напомнила она. И привела в пример Турцию, где в целях выравнивания туристического потока многие отели и некоторые турецкие авиакомпании предоставляют туристам большие скидки именно зимой.

«В ряде регионов России недавно введен курортный сбор. Субсидирование авиабилетов позволит туристам снизить затраты на отдых, что в большей степени компенсирует им потери от этого обязательного платежа», — полагает Мильчакова.

Авиакомпании готовы развивать внутренние чартеры, но не себе в убыток, особенно если учесть, что многие перевозчики сильно закредитованы, и им нужно обслуживать и погашать долги, продолжила она. В целом прогноз у Мильчаковой позитивный. Она уверена, что при субсидировании авиабилетов темпы роста внутреннего туризма будут двузначные, притом что ближайшие два года, по мнению экспертов, рост выездного туризма в среднем составит около четырех процентов в год.

Игорь Наумов

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