СК заподозрил руководителей «ВИМ-Авиа» в преднамеренном банкротстве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве компании «ВИМ-Авиа». Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 17 октября.

В преступлении подозреваются «лица из числа руководства и собственников» перевозчика. Они, по версии следствия, осознавая нестабильное финансово-экономическое состояние авиакомпании, заключили в 2016 и 2017 годах явно невыгодные сделки, в том числе по выводу активов за рубеж в пользу аффилированных организаций. «Договоры влекли огромные финансовые затраты и, как следствие, заведомо приводили к неспособности юридического лица в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам», — указано в сообщении СК.

По данным ведомства, в ряде договоров «ВИМ-Авиа» с иностранными компаниями не указывалась точная сумма сделок, в результате выплаченные авиакомпанией средства многократно увеличивались.

Гендиректор и владельцы авиакомпании поручили бухгалтерам исказить отчетность, чтобы скрыть большую кредиторскую задолженность и убытки, добавили в ведомстве.

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Российские туроператоры прекратили сотрудничество с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» с 7 октября. С 25 сентября перевозчик прекратил выполнять чартерные рейсы из-за отсутствия финансов. За границей на тот момент находились более 30,6 тысячи российских туристов, в Россию их возвращали рейсами других авиакомпаний.

После этого Следственный комитет начал расследование в связи с хищениями средств пассажиров. Суд отправил под домашний арест бывшего гендиректора и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и Екатерину Пантелееву. Местонахождение сбежавших из России совладельцев компании Рашида и Светланы Мурсекаевых устанавливается.

По данным Росавиации, общая задолженность авиакомпании составляет около 7 миллиардов рублей.