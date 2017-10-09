Туроператоры предрекли подорожание путевок из-за краха «ВИМ-Авиа»

Крах «ВИМ-Авиа» может привести к подорожанию турпутевок летом 2018 года на 10-20 процентов. Об этом газете «Ведомости» рассказали источники на туристическом рынке.

Отмечается, что сильней всего цены вырастут на тех направлениях, где перевозчик обслуживал значительную часть рейсов. В частности, речь идет о перелетах в Турцию, Грецию и на Кипр. Кроме того, сильней других подорожают рейсы в Сочи и Крым.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, на «ВИМ-Авиа» приходилось 15 процентов всего рынка чартерных перевозок. Эксперт отметила, что сейчас в России нет перевозчика, который бы мог перевозить такое число туристов по столь низкой цене.

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По данным Россавиации, с января по август 2017 года авиакомпания обслужила 1,8 миллиона пассажиров (на 31 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Гендиректор туроператора «Музенидис трэвел» Александр Цандекиди отметил, что стоит ожидать повышения цен не только на чартерные рейсы, но и на регулярные.

Ранее руководитель Ростуризма Олег Сафонов рассказал Агентству городских новостей «Москва», что прекращение работы туроператоров с «ВИМ-Авиа» не приведет к удорожанию путевок.

Российские туроператоры прекратили сотрудничество с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» с субботы, 7 октября. С 25 сентября перевозчик прекратил выполнять чартерные рейсы из-за отсутствия финансов. За границей на тот момент находились более 30,6 тысячи российских туриста, в Россию их возвращали рейсами других авиакомпаний.