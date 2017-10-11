Песков посчитал исчерпанной ситуацию с «ВИМ-Авиа»

Проблема оказавшейся на грани банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа» решена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

При этом, по его словам, неполное служебное соответствие с министра транспорта Максима Соколова из-за ситуации с авиаперевозчиком пока не снято. «Проблема решилась, взыскание осталось», — сказал Песков.

С 25 сентября компания «ВИМ-Авиа» прекратила выполнять чартерные рейсы из-за отсутствия финансов. За границей на тот момент находились более 30,6 тысячи российских туристов, из них 80 процентов — в Турции.

В Росавиации отметили, что общая задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 7 миллиардов рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Генеральному директору авиакомпании Александру Кочневу предъявили обвинение в хищении денежных средств пассажиров.

Вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал полностью завершить чартерную программу проблемной авиакомпании к 7 октября. Возвращение пассажиров на родину взял под контроль Минтранс. При этом перевозку пассажиров на регулярных рейсах «ВИМ-Авиа» будет осуществлять до 15 октября включительно.