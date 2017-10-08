Застрявшие в Малайзии и Саудовской Аравии экипажи «ВИМ-Авиа» вернулись в Москву

Все сотрудники «ВИМ-Авиа», которые были вынуждены остаться в Малайзии и Саудовской Аравии из-за долгов авиакомпании, в ночь на воскресенье вернулись в Москву. От этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника Росавиации Сергея Извольского.

«Сегодня ночью все экипажи и работники авиакомпании "ВИМ-Авиа", в том числе технический персонал, вернулись в Москву», — сообщил он. Всего, по словам представителя Росавиации, в Москву из Малайзии и Саудовской Аравии возвратились около 40 человек.

Ранее 8 октября Минтранс сообщило, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» завершила активную фазу пассажирских перевозок. В ведомстве заявили, что 7 октября авиакомпания выполнила восемь рейсов и перевезла 839 человек. Полеты осуществлялись из городов Римини и Брюссель во Внуково, а также из Внуково в Магадан и китайский Сиань.

8 октября в расписании авиакомпании шесть рейсов. До 15-го будут выполняться единичные регулярные рейсы, преимущественно в города Дальнего Востока. Согласно достигнутым договоренностям, другие авиакомпании до 28 октября будут принимать пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа» на свободные места в самолетах, выполняющих рейсы на Дальний Восток.

Ранее, 5 октября, стало известно, что более 20 членов экипажей авиакомпании «ВИМ-Авиа» не могут покинуть международный аэропорт города Медина из-за долгов компании.

Материалы по теме Ваш рейс отменяется Что нужно знать, отправляясь в путешествие самолетом

С 25 сентября компания «ВИМ-Авиа» прекратила выполнять чартерные рейсы из-за отсутствия финансов. За границей на тот момент находились более 30,6 тысячи российских туриста, причем 80 процентов — в Турции.

В Росавиации отметили, что общая задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 7 миллиардов рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Генеральному директору авиакомпании компании Александру Кочневу предъявили обвинение в хищении денежных средств пассажиров.

Вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал полностью завершить чартерную программу проблемной авиакомпании к 7 октября. Возвращение пассажиров на родину взял под контроль Минтранс. При этом решено, что перевозка пассажиров регулярных рейсов «ВИМ-Авиа» будет осуществлять по 15 октября включительно.