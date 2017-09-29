Бывшего гендиректора «ВИМ-Авиа» отправили под домашний арест

Бывший генеральный директор авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев отправлен под домашний арест. Такое решение принял Басманный суд Москвы, передает РИА Новости.

Кочнев будет находиться под домашним арестом как минимум до 25 ноября. Ему предъявлено обвинение в хищении денежных средств пассажиров.

Также под домашний арест была отправлена главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» Екатерина Пантелеева.

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Ранее 29 сентября стало известно, что должность гендиректора «ВИМ-Авиа» занял Александр Бурдин, с декабря 2015-го по сентябрь 2017 года возглавлявший «Трансаэро».

28 сентября правительство России выделило «ВИМ-Авиа» 98 миллионов рублей из резервного фонда кабинета министров. В тот же день стало известно, что Следственный комитет задержал гендиректора и главного бухгалтера авиакомпании по делу о мошенничестве. Местонахождение сбежавших из России совладельцев устанавливается.

Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась в минувшие выходные. 25 сентября компания призналась, что у нее нет финансовых средств для продолжения работы и она прекращает выполнять чартерные рейсы. Регулярные полеты пока продолжаются. Вопрос с доставкой пассажиров взяли под контроль Росавиация и Минтранс.