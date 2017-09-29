Главбух «ВИМ-авиа» помещена под домашний арест

Главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» Екатерина Пантелеева по решению Басманного суда Москвы помещена под домашний арест. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает ТАСС.

Пантелеева пробудет под арестом до 25 ноября. Сообщается, что решение принято по ходатайству следствия. Ее подозревают в мошенничестве, которое повлекло за собой банкротство фирмы.

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Ранее стало известно, что гендиректором «ВИМ-авиа» назначен Александр Бурдин. Прежнему главе компании Александру Кочневу было предъявлено обвинение в хищении денежных средств пассажиров.

Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась в минувшие выходные. 25 сентября перевозчик признался, что у него нет финансовых средств для продолжения работы и он прекращает выполнять чартерные рейсы. Регулярные полеты пока продолжаются. Долг авиакомпании перед банками-кредиторами, по данным Росавиации, составляет около 7 миллиардов рублей. Вопрос с доставкой пассажиров взяли под контроль Росавиация и Минтранс.