Появился план оздоровления «ВИМ-Авиа»

Бизнесмен Борис Карлов предложил министерству транспорта и Росавиации план вывода из кризиса авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству перевозчика.

«Совместно с инвестиционной компанией, банками-кредиторами, а также сотрудниками финансовой дирекции "ВИМ-Авиа", Aurora ( компания бизнесмена Aurora Investments — прим. «Ленты.ру») предложила Минтрансу и Росавиации план выхода из кризиса», — сообщил он.

По словам источника, Карлов и его компания получила от ведомств три месяца на имплементацию плана.

Минтранс и Росавиация ознакомились с планом и считают его реалистичным, сообщил источник. Он добавил, что по предложению Карлова, «ВИМ-Авиа» будет предоставлена 90-дневная отсрочка «для проработки всех деталей и завершения юридических процедур».

Авторы плана проанализировали имевшийся у авиакомпании парк воздушных судов, а также карту маршрутов, определила наиболее рентабельные из них. Также был подготовлен предварительный прогноз операционных и финансовых показателей перевозчика.

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Как рассказал собеседник агентства, рассматривается возможность конвертации задолженности в капитал «ВИМ-2». Также он сообщил о том, что ведутся переговоры с топливными компаниями и аэропортами по поводу реструктуризации долга.

Также источник сообщил, что сертификат эксплуатанта «ВИМ-Авиа» будет ограничен после 25 октября. «Мораторий на полеты вступает в действие с 25 октября», — рассказал он, отметив, что самолеты будут находиться на стоянках в московских аэропортах. Лизингодатели, которые решили вывезти свои суда, смогут это сделать.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве компании «ВИМ-Авиа». В этом подозреваются «лица из числа руководства и собственников» перевозчика. Они, по версии следствия, осознавая нестабильное финансово-экономическое состояние авиакомпании, заключили в 2016 и 2017 годах явно невыгодные сделки, в том числе по выводу активов за рубеж в пользу аффилированных организаций.