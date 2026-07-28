Экс-депутат Олейник предсказал бунт в ВСУ из-за назначения Драпатого новым главкомом

Назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) может спровоцировать бунт в украинской армии. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник, передает NEWS.ru.

«Бунт, причем вооруженный, со стороны новобранцев ВСУ — это вопрос ближайших месяцев или недель», — сказал экс-депутат.

По его словам, новый главком может усилить мобилизацию в ВСУ по поручению президента Украины Владимира Зеленского, на чем он и «поскользнется».

Драпатого назначили главнокомандующим ВСУ 22 июля. Он сменил на посту Александра Сырского, который был отправлен в отставку после массовых уличных протестов на Украине.