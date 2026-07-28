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16:03, 28 июля 2026 (обновлено: 16:17, 28 июля 2026)Бывший СССР

ВСУ предрекли вооруженный бунт после назначения Драпатого

Экс-депутат Олейник предсказал бунт в ВСУ из-за назначения Драпатого новым главкомом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) может спровоцировать бунт в украинской армии. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник, передает NEWS.ru.

«Бунт, причем вооруженный, со стороны новобранцев ВСУ — это вопрос ближайших месяцев или недель», — сказал экс-депутат.

По его словам, новый главком может усилить мобилизацию в ВСУ по поручению президента Украины Владимира Зеленского, на чем он и «поскользнется».

Драпатого назначили главнокомандующим ВСУ 22 июля. Он сменил на посту Александра Сырского, который был отправлен в отставку после массовых уличных протестов на Украине.

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