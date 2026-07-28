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15:58, 28 июля 2026 (обновлено: 16:05, 28 июля 2026)Мир

Трамп пригрозил Ирану уничтожением ядерного объекта

США уничтожат иранский ядерный объект внутри горы Пикакс, если стороны не заключат сделку
Кристина Козлова (редактор)

Фото: U.S. Air Force / Handout via Reuters

США будут готовы уничтожить предполагаемый иранский ядерный объект внутри горы Пикакс, если Вашингтон не сможет заключить сделку с Тегераном. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в интервью для телеканала Fox News.

«Я точно знаю, что происходит под Пикакс. Это не такая уж большая проблема. Мы уничтожили их ядерные объекты, и нам придется уничтожить Пикакс, если мы не заключим сделку», — сказал американский лидер.

Трамп дополнил, что США могут нанести удар по этому району «довольно скоро» и «очень массированно».

Ранее директор израильской разведывательной службы «Моссад» Роман Гофман посетил Вашингтон для встреч с американскими чиновниками. Отмечается, что в ходе беседы он поделился разведданными об «иранском объекте гора Пикакс, уране и экономике».

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