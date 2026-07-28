Трамп пригрозил Ирану уничтожением ядерного объекта

США уничтожат иранский ядерный объект внутри горы Пикакс, если стороны не заключат сделку

США будут готовы уничтожить предполагаемый иранский ядерный объект внутри горы Пикакс, если Вашингтон не сможет заключить сделку с Тегераном. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в интервью для телеканала Fox News.

«Я точно знаю, что происходит под Пикакс. Это не такая уж большая проблема. Мы уничтожили их ядерные объекты, и нам придется уничтожить Пикакс, если мы не заключим сделку», — сказал американский лидер.

Трамп дополнил, что США могут нанести удар по этому району «довольно скоро» и «очень массированно».

Ранее директор израильской разведывательной службы «Моссад» Роман Гофман посетил Вашингтон для встреч с американскими чиновниками. Отмечается, что в ходе беседы он поделился разведданными об «иранском объекте гора Пикакс, уране и экономике».