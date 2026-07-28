Бывшая ведущая Первого канала заявила о стыде за «отвратительный» факт времен СССР

Ведущая Жанна Агалакова заявила, что в СССР монголов не пускали в советские магазины

Живущая в Европе бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) раскрыла кажущийся ей отвратительным факт времен СССР. О нем ведущая рассказала в интервью Radio Van, выпуск доступен на YouTube.

По словам Агалаковой, в подростковом возрасте она жила с родителями в городе Дархан в Монголии. В те годы там работали два вида магазинов — монгольские и так называемые советские, в которых ассортимент продуктов был шире. При этом, как заявила ведущая, монголов в советские магазины пускали только по специальным разрешениям.

«Я помню, как некоторые люди стояли у входа в этот магазин и просили: "Вы не могли бы купить масло сливочное?" Или конфет, или еще чего-то. Даже тогда меня, ребенка, это очень сильно смущало. Сейчас мне просто за это ужасно стыдно», — сказала Агалакова.

Ведущая также заявила, что тогда монголов часто воспринимали как людей второго сорта. «Это было отвратительно. Это было ужасно», — добавила она.

Ранее Агалакова заявила, что почти адаптировалась к Западу. По словам ведущей, ее жизнь в Европе обустроена и налажена.