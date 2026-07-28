Власти Южной Кореи эвакуировали жителей из-за утечки на американской базе

Власти юнокорейского города Пхентхэк во вторник ненадолго объявили эвакуацию гражданского населения после того, как на расположенной рядом американской авиабазе Осан произошла утечка опасного вещества. По данным местных властей, речь шла о белом фосфоре, пишет ABC News.
Жителям прилегающих районов рекомендовали переместиться в безопасное место. Через несколько часов распоряжение об эвакуации было отменено, так как работы по обеззараживанию на базе завершились.
Полиция перекрыла доступ к базе на расстояние от 300 до 500 метров, изменив маршруты движения транспорта. Серьезных сбоев в работе города зафиксировано не было.
В заявлении 51-го истребительного авиаполка США подтвердили появление защитного кордона «из-за происшествия на земле», однако прямое упоминание о характере вещества (белый фосфор) в сообщении военных отсутствовало. Командование вооруженных сил США в Корее дополнительные комментарии об инциденте пока не предоставило.
Ранее Южная Корея стала самым быстрорастущим поставщиком оружия на фоне пересмотра европейскими странами своих отношений с США. Утверждается, что «уход США с мировой арены вооружения» открыл возможности для корейских производителей. В частности, к этому привели резкие заявления американского президента Дональда Трампа, которые вынудили союзников «засомневаться в надежности Вашингтона в кризисные моменты», а также обострение конфликта на Ближнем Востоке.
На этом фоне европейцы стали особенно активно покупать оружие у Южной Кореи. Издание подчеркивает, что в основе роста влияния Сеула как поставщика лежит продажа оружия Польше.