Стало известно о планах марша Федорова на офис Зеленского

Бывший министр обороны Михаил Федоров готовит марш на офис президента (ОП) Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает приближенный к украинским политкругам Telegram-канал «Резидент».
Как уточнялось, офис дал указание о кампании дискредитации Федорова.
«Сторонники Федорова понимают ограниченность ресурсов и собираются усилить давление, они хотят пройти маршем в Киеве от парка Шевченко до площади Франко, что около ОП», — отмечают источники.
Федоров был отправлен в отставку 15 июля. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты — митингующие требовали его возвращения на должность.