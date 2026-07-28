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15:50, 28 июля 2026 (обновлено: 16:33, 28 июля 2026)Бывший СССР

Стало известно о планах марша Федорова на офис Зеленского

Бывший министр обороны Федоров готовит марш на офис Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Бывший министр обороны Михаил Федоров готовит марш на офис президента (ОП) Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает приближенный к украинским политкругам Telegram-канал «Резидент».

Как уточнялось, офис дал указание о кампании дискредитации Федорова.

«Сторонники Федорова понимают ограниченность ресурсов и собираются усилить давление, они хотят пройти маршем в Киеве от парка Шевченко до площади Франко, что около ОП», — отмечают источники.

Федоров был отправлен в отставку 15 июля. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты — митингующие требовали его возвращения на должность.

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