Стало известно о планах марша Федорова на офис Зеленского

Бывший министр обороны Федоров готовит марш на офис Зеленского

Бывший министр обороны Михаил Федоров готовит марш на офис президента (ОП) Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает приближенный к украинским политкругам Telegram-канал «Резидент».

Как уточнялось, офис дал указание о кампании дискредитации Федорова.

«Сторонники Федорова понимают ограниченность ресурсов и собираются усилить давление, они хотят пройти маршем в Киеве от парка Шевченко до площади Франко, что около ОП», — отмечают источники.

Федоров был отправлен в отставку 15 июля. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты — митингующие требовали его возвращения на должность.