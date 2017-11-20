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Юрдепартамент «Аэрофлота» признали лучшим в России и СНГ

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Юридический департамент «Аэрофлота» победил в ежегодном конкурсе «Лучшие юридические департаменты — 2017» в номинации «Транспорт и логистика». Об этом говорится в пресс-релизе перевозчика, поступившем в «Ленту.ру».

По словам заместителя генерального директора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, правовой блок не только добился значительного успеха в отстаивании интересов авиакомпании в судебных и государственных органах, но и активно способствовал принятию ряда законодательных инициатив, имеющих высокую общественную значимость. «Работа юристов Аэрофлота способствовала тому, что авиаперелеты станут более безопасными для пассажиров, а воздушные перевозки доступнее для населения нашей страны. Это остается стратегическим направлением деятельности Группы Аэрофлот», — добавил он.

В пятницу, 17 ноября, Госдума приняла пакет законов, позволяющих авиакомпаниям вести так называемые черный списки авиадебоширов. В парламенте отметили, что продвижению инициативы во многом способствовала настойчивая позиция «Аэрофлота», с которой глава компании Виталий Савельев обратился лично к президенту России Владимиру Путину.

В конце сентября вступили в силу изменения в Воздушный кодекс РФ о праве авиакомпаний вводить безбагажные тарифы. Законопроект также продвигался «Аэрофлотом».

Премия «Лучшие юридические департаменты — 2017» на протяжении двенадцати лет вручается лидерам отрасли за высочайший уровень профессионализма и выдающиеся достижения в области юриспруденции. Церемония награждения состоялась 17 ноября 2017 года. Организаторами конкурса выступили журнал «Корпоративный юрист» и медиагруппа Актион-МЦФЭР.

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