«Аэрофлот» расширил сотрудничество с авиакомпанией China Southern

«Аэрофлот» расширил сотрудничество в рамках соглашения «код-шеринг» с партнером по альянсу SkyTeam — авиакомпанией China Southern. Российский перевозчик получил право на совместную эксплуатацию воздушных линий между Гуанчжоу и пунктами Австралии и Новой Зеландии. Об этом сообщили Ленте.ру в «Аэрофлоте».

В рамках сотрудничества российский авиаперевозчик размещает свой код на рейсах China Southern из Гуанчжоу в Мельбурн, Сидней и Окленд, а также в обратном направлении. Китайский авиаперевозчик выполняет полеты по каждому из этих маршрутов дважды в день. Часто летающим пассажирам на данных рейсах начисляются мили программы «Аэрофлот Бонус».

Соглашение «код-шеринг» между «Аэрофлотом» и одной из крупнейших авиакомпаний Китая было подписано в конце 2008 года. До недавнего времени сотрудничество действовало только на маршрутах между Москвой и китайскими городами Гуанчжоу, Урумчи, Ухань. Совместная эксплуатация рейсов China Southern из Гуанчжоу в пункты Австралии и Новой Зеландии открывает дополнительные возможности для пассажиров обеих авиакомпаний.

В настоящее время «Аэрофлот» имеет соглашения о совместной эксплуатации рейсов с 30 российскими и зарубежными перевозчиками. Благодаря договорам «код-шеринга» маршрутную сеть «Аэрофлота» дополняют пункты еще 19 государств.