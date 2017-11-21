«Аэрофлот» возобновил полеты в Непал

«Аэрофлот» возобновляет продажи авиационных услуг на территории Непала. Торжественное мероприятие по этому поводу состоялось в столице высокогорного государства —Катманду, с участием представительства авиакомпании в Дели, посла РФ в Непале Андрея Будника, руководства национальной авиакомпании Nepal Airlines, представителей местной туристической отрасли и профильных СМИ. Об этом сообщили «Ленте.ру» в «Аэрофлоте».

Соглашение по возобновлению работы «Аэрофлота» на территории Непала было подписано с компанией Gandaki International Travels, которая стала генеральным агентом авиакомпании в этой стране. В будущем «Аэрофлот» планирует развивать продажи в Непале через универсальную систему взаиморасчетов BSP, созданную в рамках Всемирной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Продажи в Непале возобновляются после двухлетнего перерыва. В авиакомпании отметили, что возобновление сотрудничества будет способствовать укреплению позиций «Аэрофлота» на рынке Южной Азии и развитию туризма на данном направлении. «Опыт и анализ бронирований показывают, что пассажиры из этого региона особенно заинтересованы в перелетах в Россию, страны Западной и Восточной Европы, США», — подчеркнули в авиакомпании.

По итогам 2016 года «Аэрофлот» вошел в топ-20 глобальных авиакомпаний, заняв 18 место в мире по объемам перевозок пассажиров. Спустя почти 30 лет «Аэрофлот» официально возвратился в мировую элиту пассажирской авиации и признан сильнейшим авиационным брендом мира и сильнейшим брендом России.

По словам пресс-секретаря «Аэрофлота» Максима Фетисова, «еще одним достижением "Аэрофлота" в прошедшем сезоне стало первое место по объему авиаперевозок на транзитных маршрутах между Европой и Азией — самом открытом и конкурентном рынке мировой гражданской авиации». «За качество обслуживания Аэрофлот удостоен множества отраслевых наград и премий. В числе недавних достижений — высший рейтинг "пять звезд" от американской авиационной ассоциации APEX и звание "Самой любимой авиакомпании Китая". Обе эти награды присуждены на основе голосования потребителей туристических услуг и часто летающих пассажиров», — подчеркнул Фетисов.