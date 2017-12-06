«Аэрофлот» компенсирует пассажирам задержку шести рейсов в Шереметьево

«Аэрофлот» предоставит компенсацию пассажирам шести рейсов, задержанных в аэропорту Шереметьево в пятницу, 1 декабря, более чем на четыре часа. Речь идет о рейсах SU212 Москва – Гонконг, SU2192 Москва – Амстердам, SU274 Москва – Пхукет, SU2016 Москва – Прага, SU2316 Москва – Берлин, SU1702 Москва – Владивосток. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Компенсация предлагается всем пассажирам этих рейсов, в том числе тем, кто отказался от перелета. Ее можно получить в денежном виде или в виде премиальных миль, которые участники программы «Аэрофлот Бонус» могут использовать для оплаты дальнейших перелетов, отмечается в сообщении перевозчика.

При этом «Аэрофлот» подчеркивает, что задержки произошли не по его вине. «Несмотря на неблагоприятные погодные условия, воздушные суда были готовы к взлету, но не получили от аэропортовых служб точное время на разрешение на вылет. Тем не менее, Аэрофлот принял решение компенсировать своим пассажирам неудобства от долго ожидания вылета в салоне самолета», — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что этот шаг предпринят по инициативе членов Общественного совета «Аэрофлота», в который входит ряд публичных лиц, пользующихся всероссийской и международной известностью. Цель данной меры — поддержание репутации премиального авиаперевозчика, который всемерно заботится о своих клиентах и дорожит их лояльностью.

Компенсация предлагается в следующих размерах: пассажирам экономического класса — 5 тысяч рублей или 10 тысяч миль; пассажирам бизнес-класса — 10 тысяч рублей или 20 тысяч миль.

Компенсацию можно получить с 7 декабря 2017 года до 28 февраля 2018 года (включительно) при личном обращении в офисы собственных продаж Аэрофлота.

Всего 1 и 2 декабря по вылету было задержано на два часа и больше примерно 40 рейсов с пассажирами на борту. Воздушные суда были готовы к полету, экипированы, заправлены, на них находились экипажи, был загружен багаж и бортовое питание. Все операции по подготовке воздушных судов к вылету были завершены.

Длительность задержек обусловлена процедурой ожидания разрешения на запуск двигателей. Командиры воздушных судов постоянно находились в ожидании разрешения от аэропортовых служб. Аэропорт, в свою очередь, зависел от загруженности воздушного движения и разрешений от Госкорпорации по организации воздушного движения, которая не давала аэропорту точное время отмены ограничений по взлет-посадкам.

Подобные ситуации не редкость в мировой авиатранспортной отрасли. В них попадают даже перевозчики с высшим международным рейтингом. Согласно исследованию консалтинговой компании Bain & Company, 28 февраля 2015 года в аэропорту Далласа воздушное судно авиакомпании American Airlines с пассажирами на борту задержало вылет на 9 часов. В случае с авиакомпанией Ethihad задержка в аэропорту Абу-Даби 3 декабря 2015 года составила 12 часов. 29 января 2017 года уже загруженный рейс авиакомпании Singapore Airlines не мог вылететь из аэропорта Окленда в течение 7 часов.