«Аэрофлот» признан лучшей авиакомпанией по версии читателей National Geographic

«Аэрофлот» признан лучшей российской авиакомпанией по итогам ежегодного онлайн-голосования National Geographic Traveler Awards 2017. Об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании. Церемония вручения премий состоялась 30 ноября в Москве.

В опросе приняли участие российские читатели одного из самых известных и популярных в мире журналов о туризме National Geographic. Читатели выбирали лучших в более чем 20 номинациях, которые имеют отношение к самым разным направлениям российского и зарубежного туризма.

В номинации «Лучшая российская авиакомпания» «Аэрофлот» стал абсолютным победителем, набрав 53 процента голосов и оставив конкурентов далеко позади. Ранее он уже дважды завоевывал это звание — в 2014-м и 2016 годах.

«Аэрофлот» стабильно признается лучшей авиакомпанией России по версии целого ряда авторитетных премий. В то же время он укрепляет позиции в качестве глобального авиаперевозчика премиум-класса. В частности, перевозчик стал первой российской авиакомпанией, получившей престижный рейтинг «четыре звезды» от британского агентства Skytrax.

В 2017 году ведущий независимый консультант по оценке брендов Brand Finance признал «Аэрофлот» самым сильным брендом России, а также среди всех авиационных брендов мира. Авиакомпания также стала обладателем высшего рейтинга «пять звезд» от американской авиационной ассоциации APEX.

