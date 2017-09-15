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В России решили ужесточить наказания для авиадебоширов

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Министерство юстиции России разработало законопроект, ужесточающий наказание за дебош на борту самолетов. Как сообщает «Коммерсантъ», штрафы за невыполнения требований командира лайнера могут увеличить почти в десять раз — с двух-пяти до 40 тысяч рублей.

Кроме того, дебоширам может грозить административный арест на срок от пяти до 15 суток.

Отмечается, что в Минюсте также предлагают ввести отдельное наказание за мелкое хулиганство. Штраф за него может составить от 30 до 50 тысяч или административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Авторы законопроекта пояснили, что правила нуждаются в пересмотре, так как штрафы за нарушение правил безопасности на транспорте не обновлялись с 2009 года.

В середине сентября Химкинский городской суд признал пассажира, летевшего рейсом из Тель-Авива в Москву и устроившем на борту дебош, виновным. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев в колонии-поселении.

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