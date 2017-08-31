Дебошира обязали выплатить американской авиакомпании 100 тысяч долларов

В США мужчину, устроившего дебош на борту лайнера американской авиакомпании Hawaiian Airlines, обязали выплатить перевозчику почти 100 тысяч долларов. Об этом пишет New York Post.

Суд вынес соответствующее решение в понедельник, 28 августа. Житель штата Нью-Джерси Джеймс Огаст (James August) должен будет заплатить компании компенсацию в 97 817 долларов.

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В эту сумму входят убытки, которые Hawaiian Airlines понесла после того, как вынуждена была прервать рейс из Гонолулу в Нью-Йорк по вине дебошира. Сюда включены затраты на топливо, техническое обслуживание, работу сотрудников наземных служб аэропорта в гавайской столице и другие расходы.

В феврале текущего года Огаст признал себя виновным в создании помех для работы членов экипажа самолета и бортпроводников. Максимальное наказание за такое нарушение в США составляет до 20 лет лишения свободы и штраф максимум в 250 тысяч долларов. В июне 2017-го Огаста условно осудили на три года.

Сам инцидент произошел в ноябре 2016 года. Огаст летел из Гонолулу в Нью-Йорк вместе с подругой и тремя ее детьми. Пьяный мужчина угрожал убийством своей любовнице, сотрудникам авиакомпании и другим пассажирам. Он также ударил стюардессу.

В итоге бортпроводники и попутчики хулигана обезвредили его. Воздушное судно развернули спустя пять часов после вылета и отправили обратно на Гавайи, где дебошира задержала полиция.