Химкинский суд посадил израильского авиадебошира на шесть месяцев

Химкинский городской суд 12 сентября признал пассажира, летевшего рейсом авиакомпании «Аэрофлот» и устроившем на борту дебош, виновным в совершении преступления предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом сообщили «Ленте.ру» в авиакомпании.

Представитель «Аэрофлота» отметил, что данный случай — первый в правоприменительной практике вышеуказанной статьи УК РФ («хулиганство») в отношении грубого нарушения общественного порядка, совершенного пассажиром на воздушном транспорте. УК РФ был дополнен указанным пунктом федеральным законом от 03 апреля 2017 года номер 60-ФЗ. Изменения внесены в соответствии с предложениями рабочей группы Госдумы РФ, в работе которой активное участие приняли представители «Аэрофлота».

По словам заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, авиакомпания «продолжит вести борьбу с любыми случаями проявления агрессии на борту воздушного судна в отношении пассажиров и членов экипажа». «Для нас важно, чтобы каждый пассажир знал, что авиакомпания не только постоянно повышает уровень сервиса и комфорта, но и прилагает все усилия для обеспечения безопасности и защиты своих пассажиров», — добавил он.

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19 мая в дежурную часть в аэропорту Шереметьево поступило сообщение от командира воздушного судна. Пилот рассказал, что один из пассажиров сильно пьян, однако продолжает употреблять алкоголь, использует нецензурную лексику и пытается открыть дверь самолета. Членами экипажа в установленном порядке были предприняты все предусмотренные в авиакомпании предупредительные меры в отношении пассажира. Им оказался 50-летний гражданин Израиля. По прилету в аэропорт Шереметьево и оформления членами экипажа необходимых документов нарушитель был передан полиции. Дополнительно ЛУМВД в аэропорту Шереметьево возбудило уголовное дело в отношении авиадебошира по факту хулиганства. Химкинским городским судом было вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее правонарушения на борту самолетов чаще всего квалифицировались по статье 11.17 Кодекса об Административных правонарушениях («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»). Максимальное наказание по ней предусматривало штраф в пять тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.