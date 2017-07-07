Летевший в Симферополь уралец побил стюардессу

На борту самолета, следовавшего из Екатеринбурга в Симферополь пассажир в ходе конфликта ударил стюардессу. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

О произошедшем в дежурную часть сообщил командир воздушного судна. К приземлившемуся в аэропорту Симферополя самолету направили следственно-оперативную группу. Мужчина был задержан. Результаты медицинского освидетельствования показали, что 48-летний житель Свердловской области находится в состоянии алкогольного опьянения.

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Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), сообщает РЕН ТВ.

В середине марта Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за хулиганские действия во всех видах общественного транспорта. Первое уголовное дело на авиадебошира было заведено в мае. Во время полета из Тель-Авива в Москву пьяный 50-летний гражданин Израиля употреблял нецензурную лексику и пытался открыть дверь самолета.

Ранее правонарушения на борту самолетов чаще всего квалифицировались по статье 11.17 Кодекса об Административных правонарушениях («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»).