«Большой и пьяный» россиянин устроил дебош в лайнере из-за очереди в туалет

Видео: 360 Подмосковье

Пьяный российский пассажир лайнера британской авиакомпании British Airways устроил драку на борту из-за очереди в туалет. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает телеканал «360», опубликовавший видео инцидента.

Как уточняет портал AviationFigure, хулиган нарушил порядок во время рейса из лондонского аэропорта Хитроу в воздушную гавань Бангкока Суварнабхуми. Мужчина ударил в спину британского туриста Саймона Джонсона (Simon Johnson), стоявшего в очереди, и начал толкать его, пытаясь попасть в уборную. «Он был большим, очень пьяным и очень агрессивным. Это было весьма страшно», — вспоминает Джонсон.

В итоге 47-летний турист и девять других пассажиров обездвижили буйного путешественника, а бортпроводники связали его. По прибытии в Бангкок нарушителя передали местной полиции.

