Двух российских туристов задержали в Индии за дебош в самолете

Двух молодых россиян задержали в индийском штате Гоа за дебош на борту самолета. Об этом в среду, 18 января, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, двое пассажиров чартерного рейса, направлявшегося из московского аэропорта Домодедово в Гоа, перед вылетом «употребили чрезмерное количество алкоголя», купленного в магазине беспошлинной торговли.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

После отправления воздушного судна мужчины начали хулиганить. Кроме того, пассажиры несколько раз пытались закурить в салоне и не реагировали на просьбы бортпроводников воздержаться от таких действий.

Экипаж доложил о происходящем диспетчерам аэропорта Даболим в Гоа. По прибытии рейса хулиганов задержала полиция. Россиян отправили в камеру предварительного заключения. Ведется расследование инцидента.

В конце ноября 2016 года самолет «Аэрофлота» вынужденно приземлился на малонаселенном канадском острове из-за агрессивного пассажира. Ранее в том же месяце в Париже за дебош на борту лайнера задержали двух российских туристов, прилетевших из Москвы.

