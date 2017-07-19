Высота нарушений

Рейс авиакомпании Red Wings, вылетевший 30 июня из Москвы в Анталью, надолго запомнится пассажирам и экипажу благодаря 26-летнему молодому человеку, который более часа дебоширил на борту самолета. В итоге на него завели уголовное дело — не первое и, вероятно, не последнее такого рода. К сожалению, как показывает практика, даже угроза уголовного преследования не останавливает тех, кто не способен себя контролировать. Хотя в апреле этого года уголовное законодательство в этом плане, казалось бы, усовершенствовали. «Лента.ру» попыталась разобраться в том, почему авиадебоширы никак не угомонятся и возможно ли в принципе найти на них управу.

Без страха наказания

Идея ввести для дебоширов на транспорте отдельную статью в УК РФ, тем самым ужесточив наказание, возникала не раз. Еще в 2013 году сотрудники крупных транспортных компаний подготовили для правительства России соответствующие предложения. В частности, в июле 2014 года представитель «Аэрофлота» в интервью РИА Новости говорил, что авиадебоширов нужно наказывать лишением свободы сроком до 10 лет, причем исключительно в рамках уголовного законодательства.

«Такие меры — не российская инновация. Подобные наказания существуют во всех цивилизованных странах мира. Например, в Америке за применение физической силы к бортпроводнику может грозить до 20 лет, в Японии за курение в туалете — один год лишения свободы», — подчеркивал представитель авиакомпании.

По его словам, только на бортах «Аэрофлота» ежегодно регистрировалось 400-450 инцидентов, чаще всего — на дальних рейсах, когда полет длится 8-13 часов. Это приводит к потерям сотен тысяч долларов в год.

Тогда дебош на транспорте мог рассматриваться либо как административное правонарушение, либо как уголовное преступление. Санкции очень разнились: так, в соответствии с КоАП РФ (статья 20.1 «Мелкое хулиганство») дебоширу грозил штраф до пяти тысяч рублей или административный арест на 15 суток. По уголовному законодательству (статья 213 «Хулиганство») — уже до пяти лет лишения свободы или штраф до полумиллиона рублей. Поскольку доказывать уголовный состав в действиях хулигана очень сложно, дебоширов обычно отделывались легким наказанием в соответствии с КоАП.

Недозакрученные гайки

Как именно «закрутить гайки» в отношении авиадебоширов, депутаты Госдумы обсуждали долгих четыре года. Помимо ужесточения уголовного наказания, авиаперевозчики предлагали и другие меры — к примеру, введение черных списков пассажиров с временным или постоянным запретом на покупку билетов. Или разрешить членам экипажа использовать специальные средства сдерживания — наручники, баллончики с раздражающим газом. Решение вроде бы было найдено — и в апреле этого года в силу вступили соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

В статье 213 («Хулиганство») добавился пункт «Хулиганство, совершенное на транспорте». Квалификацию уточнили — но сами санкции не изменились. Спецсредства против дебоширов законодатели применять так и не разрешили, а вопрос с черными списками оставили на усмотрение самих авиакомпаний.

Кадр: Ядерные Новости / YouTube Пьяный пассажир устроил драку в самолете на рейсе Москва — Анталья

«По сути, поправки оказались абсолютно формальными. Раньше привлекали по 213-й статье, за хулиганство, а теперь — по отдельному пункту той же статьи — о хулиганстве на борту общедоступного транспорта. Вот и все изменения. Наказание для транспортных дебоширов вообще и авиадебоширов в частности не усилилось», — объясняет собеседник «Ленты.ру» в транспортной полиции.

Кстати, по законодательному новшеству для транспортных хулиганов за три месяца, прошедших с момента внесения изменений в УК РФ, возбудили всего два уголовных дела. Первое — против гражданина Израиля, летевшего 18 мая из Тель-Авива в Москву и в состоянии алкогольного опьянения высказывавшего в адрес членов экипажа и пассажиров нецензурные оскорбления, а также неоднократно пытавшегося открыть входную дверь самолета. Второй случай — печально известный часовой дебош на рейсе Москва — Анталья.

Между тем, по данным «Ленты.ру», за минувшие три месяца только на воздушном транспорте России было зарегистрировано более 80 инцидентов, связанных с пьяными пассажирами. Еще пять таких случаев зафиксировали на речных судах и не менее 15 — в электричках.

К пьянству — с лояльностью

Пока законодатели не спешат усиливать санкции для транспортных дебоширов, те продолжают свои выходки в самолетах, на судах и в электричках. Снятые свидетелями, они то и дело попадают в сеть, вызывая бурное обсуждение в интернете и СМИ. Почему воздушных хулиганов никак не удается победить? Ведь некоторые меры против них напрашиваются сами собой. Почему пьяных пускают на борт?

«По действующим правилам, авиакомпания самостоятельно принимает решение об отказе путешественнику в предоставлении транспортной услуги, в том числе при нарушении общественного порядка и нахождении в состоянии алкогольного опьянения. Авиакомпании, пытаясь привлечь дополнительных клиентов, могут максимально лояльно относиться к нетрезвым пассажирам», — констатирует руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) полковник юстиции Сергей Вазюлин.

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Собеседник «Ленты.ру» отмечает, что для некоторых пассажиров перелет на воздушном судне — это еще и возможность приобрести алкоголь в магазинах беспошлинной торговли и употребить его в полете.

«Во избежание тяжких последствий, я считаю, что работникам, предоставляющим услуги по перевозкам пассажиров, следовало бы выработать четкий механизм применения мер, связанных с отказом пассажирам в предоставлении услуг по перевозке уже с момента прибытия к воздушному судну и другому транспорту в состоянии алкогольного опьянения», — говорит Сергей Вазюлин.

В свою очередь, по мнению Московского межрегионального транспортного прокурора Сергея Забатурина, введение запрета на перевозку пассажиров в состоянии алкогольного опьянения может положительно повлиять на состояние законности в сфере безопасности полетов. Однако подобный запрет требует тщательной проработки.

«Необходимо определить, кто и каким образом будет устанавливать состояние опьянения, какие исключения будут из указанного правила», — отмечает Сергей Забатурин.

Дебошир как проблема пассажиров

Как отмечает представитель СКР, когда пассажиры сообщают о нарушении общественного порядка на борту самолета, как правило, возмутитель спокойствия передается сотрудникам правоохранительных органов в пункте назначения. А пассажирам приходиться терпеть выходки авиадебошира на протяжении всего полета, который может длиться не один час. Экстренная посадка из-за хулигана — случай из ряда вон выходящий. Ведь это достаточно дорого.

«Действиями авиадебоширов авиакомпаниям причиняется имущественный вред, в том числе влекущий затраты на вынужденную посадку, незапланированное наземное обслуживание и топливо. Сбивается расписание движения воздушных судов, что может повлечь последующие задержки авиарейсов. Нельзя забывать и о том, что существенно нарушаются права других пассажиров на своевременное осуществление перелета», — объясняет Сергей Забатурин.

Фото: Андрей Перечицкий / «Коммерсантъ»

«К тому же в нашей стране исторически к транспортной безопасности не такое отношение, как в западных странах. До тех пор, пока в США не грянули страшные теракты 11 сентября 2001 года, там любой теоретически мог свободно зайти и в кабину машиниста электрички, и на мостик корабля, и даже в кабину пилотов самолета. По сути, никакой действенной охраны на транспорте там не было. А у нас исторически место управления транспортом — зона ограниченного доступа, туда посторонний не попадет», — рассказывает собеседник «Ленты.ру» в транспортной полиции.

Получается парадоксальная ситуация: даже самые дерзкие авиадебоширы транспортной безопасности не угрожают. Да, пассажирам неприятно, да, авиакомпании несут убытки — но пьяный хулиган в кабину пилота не войдет и самолет в землю не направит.

«Авиадебоширы, о которых сегодня столько говорят, были всегда. Проблема в том, что госструктурам они безразличны просто потому, что ничего по-настоящему страшного сделать не в состоянии. Поэтому ничего чрезвычайного я сейчас не ожидаю: скорее всего, они так и будут головной болью пассажиров и, отчасти, членов экипажа. Может, что-то изменилось бы с по-настоящему серьезными наказаниями — но пока таких нет. Приведу пример. Есть такое понятие, как трубопроводный транспорт. К пассажирам никакого отношения не имеет, но для экономики государства очень важен, ведь по этим трубам перемещаются нефть и газ. И там есть свои дебоширы — те, кто хулиганит вокруг трубопроводов, шашлыки там жарит, костры разводит, стреляет по этим трубам. Вот с ними действительно серьезно борются — недавно охрану трубопроводов вооружили на уровне спецслужб, специальные изменения в закон приняли. Пассажирской авиации до такого далеко», — заключает страж порядка.