Против задержанного на борту «Аэрофлота» дебошира завели уголовное дело

Авиадебошир, задержанный на борту авиакомпании «Аэрофлот», стал фигурантом уголовного дела, сообщает Rambler News Service.

Во время перелета мужчина употреблял пронесенные на борт спиртные напитки, употреблял ненормативную лексику и угрожал членам экипажа. Кроме того, пассажир пытался открыть дверь самолета, создав угрозу безопасности полета. По прилету в аэропорт Шереметьево дебошир был передан сотрудникам полиции.

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«Если на земле подобный инцидент обычно вызывает неприятие и осуждение окружающих, то в воздухе такое событие может привести к трагическим последствиям. Неслучайно компания «Аэрофлот» первой выступила с инициативой ввести уголовную ответственность для авиадебоширов. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс, которые начали действовать с середины апреля 2017 года, оказались своевременной мерой для поддержания правопорядка на транспорте», — сказал заместитель гендиректора по правовым и имущественным вопросам «Аэрофлота» Владимир Александров. Он добавил, что в настоящее время российское законодательство в данной части «гармонизировано с международной практикой». «Уже давно во всем мире за неправомерное поведение на борту нарушителю грозит серьезный штраф либо реальный тюремный срок. Аналогичные правила будут применяться и в России», — подчеркнул юрист.

«Аэрофлот» неоднократно высказывался за необходимость ужесточения наказания для авиадебоширов. Помимо уголовной ответственности, компания предлагала ввести «черные списки», кратно увеличить штрафы и разрешить членам экипажа использования спецсредств сдерживания.

C 2006 года на рейсах «Аэрофлота» было зафиксировано более трех тысяч нарушений правил поведения на борту, совершенных пассажирами. В настоящее время за хулиганство на транспорте предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч рублей.