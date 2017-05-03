Программа «Аэрофлот Бонус» стала лучшей в двух номинациях Freddie Awards2017

Программа поощрения часто летающих пассажиров «Аэрофлота» стала победителем престижной премии Freddie Awards2017 сразу в двух номинациях: «Лучший клиентский сервис» (Best Customer Service) и «Лучшая возможность использования миль» (Best Redemption Ability). Об этом говорится в сообщении российской авиакомпании.

Авторитетная награда Freddie Awards была основана редакцией ведущего отраслевого журнала InsideFlyer в 1988 году. Ежегодно премия вручается за лучшие программы лояльности в двух ключевых сферах туристической отрасли — среди авиакомпаний и гостиниц.

В голосовании участвуют свыше 4,2 миллиона человек из более чем 230 стран мира. Объективность результатов достигается не только широким кругом участников, но и справедливой системой подсчета голосов, учитывающей поправку на размер компании-номинанта, говорится в сообщении.

Победители нынешнего года были выявлены по итогам голосования в пяти категориях трех регионах мира — Северная и Южная Америка, Европа/Африка, Ближний Восток/Азия/Океания. Отдать свой голос за лучшую программу лояльности можно было в период с 15 февраля по 31 марта 2017 года. Торжественная церемония подведения итогов премии состоялась 27 апреля в городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси, США).

Ранее победителями этой премии среди авиаперевозчиков становились программы лояльности Air France/KLM, Lufthansa, American Airlines и Southwest. Знаменитая статуэтка наград «Freddie» стала символом признания высочайшего мирового уровня программы лояльности авиакомпании, отвечающей запросам современного искушенного пассажира.

«Аэрофлот Бонус» является крупнейшей программой лояльности в России и странах СНГ. На данный момент программа насчитывает свыше 6,1 миллиона участников.

За полеты на рейсах группы «Аэрофлот» или компаний альянса SkyTeam участнику программы начисляются мили. Также участники копят мили с партнерами программы. Мили можно потратить на премиальный билет, повышение класса обслуживания или обменять на многочисленные премии партнеров программы. Организаторы премии выделили два главных преимущества программы лояльности ведущего российского перевозчика: возможность использования миль пассажирами и высокий уровень сервиса.

Данные преимущества в целом характеризуют деятельность «Аэрофлота» как клиентоориентированной глобальной авиакомпании — лидера цифровизации бизнеса и, в частности, внедрения новейших подходов к работе с big data.