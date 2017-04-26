В «Аэрофлоте» предрекли снижение цен на билеты российских авиаперевозчиков

Российские авиакомпании будут вынуждены снижать цены на билеты из-за переизбытка мощностей. Об этом заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, передает РИА Новости.

«Сегодня предложение превышает спрос, авиакомпании будут вынуждены снижать цены… в связи с тем, что емкостей больше, и их нужно предлагать. Понятно, что нужно не дойти до демпинга», — сообщил он.

Гендиректор авиакомпании также отметил, что все перевозчики, в том числе «Аэрофлот», продолжат наращивать парк судов.

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За период с января по март 2017 года российские авиакомпанииза, по данным Росавиации, увеличили перевозки пассажиров на 19,4 процента в годовом выражении, до 19,7 миллиона человек. В марте рост составил 19,5 процента, до 6,96 миллиона человек. Авиакомпания «Аэрофлот» в первом квартале 2017 года нарастила перевозки пассажиров на 12,6 процента в годовом выражении, до 7,015 миллиона человек.