Росавиация утвердила авиакомпании для субсидируемых полетов в Крым

Семь российских авиакомпаний в рамках реализации программы субсидирования воздушных перевозок в Симферополь (Республика Крым) будут летать в Крым по 36 маршрутам. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Полеты будут выполнять «Аэрофлот», «Алроса», авиакомпания «Сибирь», «Саратовские авиалинии», Red Wings, «Ижавиа», «Уральские авиалинии».

Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию этой программы в 2017 году, составят 475,416 миллиона рублей, говорится в сообщении. За шесть с половиной месяцев авиакомпании смогут перевезти 141,5 тысячи пассажиров.

В сообщении ведомства также отмечается, что в 2017 году в программу субсидирования были внесены изменения. Так, специальный тариф на полеты в Крым будет действовать с 15 мая по 30 ноября (ранее — с 1 июня по 30 ноября). Кроме того, география полетов пополнилась тремя новыми направлениями — из Сочи, Орска и Сыктывкара, всего субсидирование распространяется на 61 маршрут.

Предельная величина специального тарифа в одном направлении зависит от дальности полета и составляет от 2,5 тысяч рублей до 12,5 тысяч рублей.

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В Росавиации отметили, что правом на приобретение билета по спецтарифу могут воспользоваться граждане России в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (женщины — старше 55 лет), инвалиды первой группы, инвалиды с детства второй и третьей группы, а также сопровождающие инвалида первой группы или ребенка-инвалида.

Сообщается также, что полеты будут выполняться на отечественных и иностранных воздушных судах типа В-737-800, А-319/20/21, Emblaer 190, Ан-148, Ту-204, Як-42.

Программа субсидирования воздушных перевозок для обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в Симферополь и в обратном направлении осуществлялась на основании постановления правительства России от 29 апреля 2014 года.

В 2016 году воздушные перевозки по специальному тарифу выполняли 11 авиакомпаний, с 1 июня по 30 ноября перевезено 117,4 тысячи пассажиров на сумму 397,661 миллиона рублей.

