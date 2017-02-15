Росавиация расширила количество субсидируемых маршрутов до 124

Программа субсидирования воздушных перевозок в регионы России, проводимая Росавиацией, расширилась со 102 до 124 маршрутов, сообщает сайт агентства.

В Росавиации отмечают, что на увеличение числа маршрутов ушло 257 миллионов рублей «высвободившихся бюджетных ассигнований». Это стало возможным благодаря экономии средств при реализации программы субсидирования. Из нее были исключены маршруты Иркутск — Томск, Новосибирск — Кызыл и Хабаровск — Зея.

При этом в программу субсидирования перевозок добавились маршруты Казань — Нижний Новгород, Оренбург — Пенза, Самара — Ижевск, Пермь — Уфа, Ульяновск — Чебоксары и другие направления. Полеты по ним осуществляют компании ЮВТ АЭРО, «Авиа Менеджмент», «Аэропорт Оренбург», «Комиавиатранс» и другие.

В октябре 2016 года Украина начислила российским авиакомпаниям штрафы на сумму около 721,2 миллиона гривен (порядка 1,8 миллиарда рублей) за полеты в Крым. Государственная авиационная служба Украины насчитала более пяти тысяч нелегальных, с ее точки зрения, рейсов. При этом в марте Росавиация заявила о том, что Киев перестал извещать российских перевозчиков о подобных мерах.