Вернувшегося на родину авиадебошира признали хулиганом

26-летний молодой человек, 30 июня устроивший продолжавшийся более часа дебош на борту самолета авиакампании Red Wings, вылетевшего из Москвы в Анталию, стал фигурантом уголовного дела. Об этом в среду, 12 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Московской транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное на борту воздушного судна»). Сам авиадебошир отпущен под подписку о невыезде.

«30 июня 2017 года мужчина, находясь на борту самолета в состоянии алкогольного опьянения, распивал спиртные напитки, нецензурно выражался в адрес окружающих, а затем устроил драку с пассажирами, При этом на замечания членов экипажа и пассажиров он не реагировал, и в итоге окружающие вынуждены были его связать», — отметила Короткова.

По версии следствия, своими действиями россиянин угрожал безопасности полета, грубым образом нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу. Уголовное дело было возбуждено после возвращения подозреваемого в Россию.

30 июня 2017 года на борту воздушного судна, выполнявшего рейс 9305 сообщением «Москва-Анталия» авиакомпании Red Wings молодой мужчина из-за страха летать устроил пьяный дебош, и драку с соседями. В итоге стюарды вынуждены были его связать и в Турции передать полиции. Кадры дебоша вызвали широкий резонанс в Интернете.