Пьяный дебошир сломал рамку металлоискателя в новосибирском аэропорту

Видео: МВД России

Направлявшийся в турецкую Анталию 35-летний пассажир устроил дебош в зоне пограничного контроля новосибирского аэропорта Толмачево. Видеозапись инцидента публикует пресс-служба МВД России.

На кадрах видно, что нетрезвый мужчина прошел за красную линию пограничного контроля вне очереди. Отказавшись по просьбе работницы аэропорта покинуть помещение, дебошир начал хамить другим пассажирам, полицейским и своей жене. В результате, сообщает пресс-служба, нарушитель сломал рамку металлоискателя пункта досмотра таможни. Пассажир продолжил скандалить и в отделении, пытаясь ударить одного из стражей порядка ногой.

Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что мужчину привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).