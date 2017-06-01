Авиадебоширам пригрозили трехлетним запретом на перелеты

Авиакомпании могут получить право на три года запрещать летать своими рейсами гражданам, устроившим дебош на борту лайнера. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает ТАСС.

Как заявил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, такая норма появилась в поправках, подготовленных ко второму чтению законопроекта о черных списках авиадебоширов.

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По словам депутата, перевозчик сможет отказывать пассажирам-нарушителям в перелете после соответствующего решения суда. Москвичев добавил, что в Госдуме планируют рассмотреть данный документ в текущем месяце во втором и третьем (окончательном) чтениях. «То есть мы хотим полностью принять уже в июне этот закон», — подчеркнул парламентарий.

Как поясняет телеканал «Москва 24», в черные списки рискуют попасть те путешественники, поведение которых создает угрозу другим людям на борту и опасно для самого лайнера. В число дебоширов также включат граждан, кто не следует указаниям капитана воздушного судна. Кроме того, если закон примут, перевозчики смогут публиковать фамилии и имена авиахулиганов.

В марте сообщалось, что срок запрета на перелеты для нарушителей составит лишь один год. Данный законопроект был разработан в феврале.

