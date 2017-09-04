Пьяная пассажирка спровоцировала драку на борту Ryanair

Пьяная пассажирка устроила дебош и спровоцировала драку на борту лайнера ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair. Видео случившегося опубликовала газета Mirror.

По данным издания, инцидент произошел в четверг, 31 августа, во время перелета из английского города Ньюкасл-апон-Тайн в испанский Аликанте. Как рассказали очевидцы, незадолго до приземления одна из пассажирок начала кричать и оскорблять попутчиков. Она затеяла ссору с находившейся рядом с ней парой — вскоре конфликт перерос в потасовку.

В ситуацию попыталась вмешаться бортпроводница. Экипаж самолета сообщил об инциденте диспетчерам аэропорта Аликанте, которые вызвали полицию. После приземления дебоширку задержали.