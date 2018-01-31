Пассажирке самолета запретили использовать павлина от стресса

The Jet Set / Facebook

Американской художнице запретили взять с собой в салон самолета павлина. По ее словам, он должен был помочь ей справиться со стрессом от перелета. Видео, на котором женщина идет по аэропорту Нью-Йорка с птицей на плече, разместил на своем аккаунте Facebook телеканал The Jet Set.

Как сообщает издание Business Insider, представители авиакомпании United Airlines объяснили отказ тем, что птица не подошла под требования по весу и размерам. Кроме того, женщина не предоставила необходимые документы и не предупредила за 48 часов о том, что планирует взять павлина с собой в самолет.

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Авиакомпании мира разрешают пассажирам совершать перелет со своими животными для эмоциональной поддержки, но при определенных условиях. Все перевозчики требуют специальные сертификаты, а перед вылетом животных и птиц досматривают ветеринарные службы аэропорта.

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