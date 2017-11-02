Вернувшийся за котом в Швецию россиянин получил месяц тюрьмы

Гражданин России, который пытался вернуться в Швецию за оставшимся там котом, приговорен к одному месяцу тюрьмы за нарушение закона об иммиграции и ранее наложенного запрета на въезд на территорию страны. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает ТАСС.

Как пояснили агентству в окружном суде города Мальме, срок наказания 52-летнего россиянина Тамерлана Мусаева истекает 12 ноября. После этого мужчина должен будет незамедлительно покинуть страну.

По словам адвоката осужденного Рикарда Шенмеира, вопрос с возвращением кота по-прежнему остается нерешенным. «Эту проблему ему придется улаживать самому. Хотя я и друг животных, но на кота у меня просто нет времени», — пояснил защитник.

Шведские пограничники задержали Мусаева на границе с Данией, когда он пытался проникнуть в страну, несмотря на то, что был пожизненно лишен права приезжать в королевство. Мужчина пояснил, что хотел забрать своего кота, которого у него отобрали три года назад после ареста и поместили в приют.

По данным ТАСС, в июне 2015 года Мусаев сообщил пограничникам, что на борту самолета скандинавской авиакомпании SAS, планировавшего вылететь из Стокгольма в Хельсинки, находится бомба. В результате взрывное устройство обнаружено не было, а россиянина арестовали финские полицейские. Позже он был передан шведским правоохранительным органам. Суд приговорил его к 9 месяцам тюрьмы и денежному штрафу, а также запретил въезжать на территорию королевства.