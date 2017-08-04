Приветствующий хозяина кот стал «настоящим бро» для пользователей сети

Здоровающийся с хозяином кот покорил пользователей сети. Гиф-изображение с животным было опубликовано на портале Reddit юзером с ником xsitin.

На видео, которое за один день собрало более 133 тысячи лайков и 1,5 тысячи комментариев, кот дает мужчине «пять», а потом в знак приветствия бьет по кулаку лапой. «Двойное приветствие: сразу и пятюня, и кулачок! Вот это настоящий бро!» — восхитились посетители портала.

Гифку также опубликовали в Instagram одного из самых популярных развлекательных сервисов в сети 9GAG, где она набрала более двух миллионов просмотров.