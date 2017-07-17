Коты стали героями психоделического клипа и забили гвозди в овощи

Видео: mashable.com

Пользователь Reddit под ником cakes1todough1 опубликовала психоделический клип со своими котами, в котором животные якобы поют песню I'm So Beautiful группы Divine и забивают гвозди в свеклу. За три дня ролик набрал уже более 230 тысяч просмотров.

Женщина сняла морды котов, в нужный момент делая вид, что они они открывают рот в такт словам песни. Издание Mashable отмечает, что cakes1todough1 регулярно публикует смешные фотографии и ролики с котами, а также стала автором игры на Reddit, в которой пользователи уменьшали на снимках морды котов.