Не умеющему лежать коту посоветовали обновить прошивку

Пользователи сети посмеялись над южнокорейским котом по имени Маколи, который, по их мнению, не умеет правильно лежать. Снимки домашнего питомца опубликовал на Imgur пользователь с ником Cajunaggie87.

На фотографиях кот действительно занимает весьма странные позы, скрещивая лапы или садясь на спину. Автор поста называет своего кота «особенным».

В комментариях пользователи назвали кота «притягательным дурашкой» и в шутку отметили, что у него заглючил специальный софт, так что ему не помешает обновить прошивку.

Позже хозяин поблагодарил всех за комментарии и завел коту аккаунт в Instagram.

В конце мая звездой Instagram стал разделивший со своим хозяином круассан кот Каспер. За несколько дней видео с ним набрало больше 120 тысяч просмотров. Один из подписчиков отметил, что ролик без преувеличения можно назвать величайшим видео интернета.