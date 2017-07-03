В сети массово поискали спрятавшихся котов

Пользователи сети запустили новый флешмоб #spotthecat («заметь кошку»), в рамках которого делятся снимками спрятавшихся в доме или на улице питомцев.

Первые фотографии под одноименным хэштегом были опубликованы в Twitter еще в начале июня, но обрели популярность лишь через месяц. Участники флешмоба фотографируют затаившихся среди мебели или кустарника котов таким образом, чтобы пользователи сети не могли найти их при первом взгляде на снимок.

Иногда в кадр попадают лишь уши или часть морды животного.

— Dr Ranty Pants (@BevMorris1) 28 июня 2017, 16:56

В августе 2016 года пользователи портала Reddit несколько часов пытались найти рыжего кота на снимке с дровами. Некоторые приняли за животное кусок полена, находящийся рядом с настоящим котом, а кое-кто увидел очертания животного в тени. Те, кто все же смог разглядеть на фотографии кота, признались, что потратили на его поиск куда больше времени, чем изначально планировали.