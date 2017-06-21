Ревнивый кот Иисус испортил фото с новым питомцем и стал любимцем соцсетей

Студентка Флоридского университета в США Мэдисон Эллис (Madison Ellis) опубликовала снимок, на котором ее кот по кличке Иисус (Jesus) влез в кадр, когда она пыталась сфотографировать нового котенка Золушку (Cinderella, или Ella). Его грозный взгляд рассмешил пользователей сети, отмечает издание BuzzFeed.

Девушка учится на ветеринара и признается, что очень любит животных. Эллу (Золушку) она подобрала на улице, когда животное бросилось под ее машину. Эллис признается, что двухмесячная Элла — очень храбрый котенок, который не боится задирать взрослых питомцев в доме студентки.

Во время того как Золушка перекусывала, хозяйка решила сделать фотографию, но взрослый кот помешал этому и влез в кадр с крайне недовольным выражением морды.

Публикация с получившимися снимками стала популярной в Twitter: ее ретвитнули почти 94 тысячи и лайкнули более 211 тысяч пользователей. В комментариях многие начали вспоминать снимки, на которых домашние питомцы с недовольством смотрели на новых животных в доме. Многие признали, что Иисус настолько очарователен, что его невозможно представить в роли злодея.

В начале июня внимание пользователей сети привлек южнокорейский кот по имени Маколи, который, по их мнению, не умел правильно лежать. Хозяин питомца опубликовал несколько фотографий, на которых Маколи занимал весьма странные позы, скрещивая лапы или садясь на спину.