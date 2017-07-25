Хозяин заставил собаку собрать пережеванную туалетную бумагу

Пользователь Twitter с ником @AdzHtx опубликовал видео, в котором заставил свою собаку убрать пережеванную ей же туалетную бумагу в мусорную корзину. «Ей пора осознать последствия веселья», — отметил он в подписи под роликом.

За двое суток твит @AdzHtx собрал 238 тысяч лайков и более 105 тысяч репостов. В комментариях пользователи отметили, что поддерживают необычный метод дрессировки и начнут поступать так же со своими собаками и кошками.

Сам мужчина крайне удивился популярности твита и признался, что из-за обилия комментариев и ретвитов его аккаунт несколько раз замораживали.

В июне пользователи Reddit обратили внимание на собаку по имени Хайди, которая очень любит смотреть телевизор. Судя по снятому ее хозяином ролику, как только он берет в руки пульт, Хайди бежит в соседнюю комнату, чтобы принести к телевизору свой лежак и начать просмотр.