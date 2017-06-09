Любовь собаки к просмотру телевизора позабавила пользователей сети

В сети активно обсуждают видеоролик с участием собаки по имени Хайди (Heidi), которая любит смотреть телевизор. Видео опубликовано на Reddit.

Как только хозяин питомца берет в руки пульт и начинает настраивать нужный канал, Хайди бежит в соседнюю комнату, чтобы принести к телевизору свой лежак и наслаждаться любимыми передачами в комфорте. Судя по ролику, собаке особенно нравятся программы о дикой природе.

Видео разместили 7 июня на YouTube-канале DominateGamingTV. За сутки оно собрало почти 40 тысяч просмотров.