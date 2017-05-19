Вылезший из-под стола пес сорвал выпуск новостей и напугал журналистку-кошатницу

Вылезший из-под стола черный пес сорвал прямой эфир на телеканале «Мир 24». Видеозапись произошедшего была опубликована на YouTube-канале «МТРК Мир».

Животное внезапно появляется из-под стола и пугает ничего не подозревающую журналистку, которая пытается продолжить выпуск новостей, но не может перекричать лающего пса. «Что мне делать с собакой в студии, ребят? Я вообще кошатница», — призналась ведущая. Ролик за сутки просмотрели более 1,1 миллиона пользователей.

Несмотря на искреннее удивление девушки, пользователи видеохостинга предположили, что журналистка знала о присутствии собаки в студии. «То чувство, когда даже новостной канал хочет хайпа», — отметили они.