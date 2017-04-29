Репортер РЕН ТВ пробежался с угрюмым Улюкаевым

Корреспондент РЕН ТВ пытался пообщаться с бывшим министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым, который совершал утреннюю пробежку. Соответствующее видео размещено на сайте канала в субботу, 29 апреля.

Собеседник репортера был молчалив и угрюм, на вопросы отвечать отказался.

Ранее в субботу телеканал выложил еще одну запись с пробежки Улюкаева. На ней экс-министр был более разговорчив: он заявил, что у него все в порядке со здоровьем.

26 апреля Мосгорсуд разрешил Улюкаеву совершать двухчасовые прогулки с семи до девяти часов утра.

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По версии следствия, глава МЭР требовал от представителя компании «Роснефть» взятку в два миллиона долларов за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». Его задержали с поличным в ноябре 2016 года. Последний раз срок домашнего ареста был продлен до 15 июля.

Улюкаев отбывает его в своей квартире в Москве на Минской улице. Ему запрещено покидать без разрешения место жительства, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, и пользоваться любыми средствами связи (только для вызова скорой или спасательной службы).

В прошлом году, когда обвиняемому избирали меру пресечения, он рассказал об имеющихся у него «атеросклерозе, гипертонии и заболеваниях, в целом связанных с сосудистой системой». С тех пор защита настаивала, чтобы Улюкаеву позволили ежедневные прогулки.