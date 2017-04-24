Минэкономразвития назвали министерством нового поколения

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал ведомство министерством нового поколения, сообщает Rambler News Service.

«В министерстве в настоящее время большая часть сотрудников имеет возраст до 35 лет. Уже сейчас в министерстве сформирован прочный костяк молодых лидеров. Де-факто наше министерство можно назвать министерством нового поколения», — подчеркнул он.

По мнению Орешкина, именно поколение тридцатилетних занимает лидирующие позиции в изменении России. Министр добавил, что это поколение уже работает над созданием будущего для своих детей.

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По словам главы ведомства, министерство является эффективным социальным лифтом. Реализации молодых сотрудников, считает Орешкин, способствует комплексность стоящих перед министерством задач и наличие опытных наставников в коллективе.

В конце ноября 2016 года Владимир Путин предложил Орешкину занять пост министра экономического развития. Место стало вакантным после увольнения Алексея Улюкаева, который был задержан за получение взятки в два миллиона долларов. 34-летний Максим Орешкин стал самым молодым министром, он на месяц моложе главы Минкомсвязи Николая Никифорова.