Путешествия
 

Четверть россиян заявила о готовности отменить путешествие ради котов

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Почти четверть российских путешественников скорее отменят поездку, если им будет не с кем оставить своего домашнего питомца. Об этом говорится в пресс-релизе туристического сервиса Aviasales, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 16 августа.

Эксперты компании получили такие данные, опросив около 60 тысяч человек. В ходе исследования 23 процента его участников заявили о готовности отказаться от путешествия ради кота или собаки.

17 процентов респондентов могут взять животное с собой. При этом 61 процент туристов справедливой ценой за транспортировку питомца считает тысячу рублей.

Среди тех, кто рассматривает для себя варианты с передержкой животного, лишь семь процентов готовы отдать за эту услугу сумму в две тысячи рублей и выше. Подавляющее большинство (79 процентов) уверены, что смогут договориться о бесплатных вариантах.

По данным исследовательской компании Euromonitor, россияне содержат 16 миллионов собак и 22 миллиона кошек. При этом лишь восемь процентов из них когда-либо брали животное с собой в поездку.

В апреле текущего года один из самых больших в мире кроликов скончался во время перевозки на борту лайнера американской авиакомпании United Airlines.

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