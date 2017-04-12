Британский турист случайно привез из Таиланда редкого варана

Британский турист случайно привез в чемодане домой варана после отдыха в Таиланде. Об этом пишет газета Daily Express.

Мужчина, личность которого не раскрывается, обнаружил рептилию в своих вещах. Варан спрятался в его водолазном снаряжении. Длина ящерицы составляет 15 сантиметров.

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Пресмыкающееся передали специалистам Королевского общества защиты животных (RSCPA). Эксперты пришли к выводу, что перед ними дымчатый варан. Представители этого вида могут вырастать до полутора метров в длину.

Сотрудник RSCPA Стив Уикхем (Steve Wickham) отметил, что животное находится в удовлетворительном состоянии, хотя и провело в закрытом чемодане по меньшей мере 24 часа.

Дымчатые вараны являются особо охраняемым видом в Таиланде. Предполагается, что привезенная из этой страны в Британию рептилия будет помещена в зоопарк.

В связи с этим инцидентом Уикхем призвал путешественников тщательно проверять свои чемоданы, одежду и другие вещи перед возвращением из другой страны на родину, чтобы случайно не привезти с собой экзотических или опасных животных.

