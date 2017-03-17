Российский турист насмерть сбил пешехода в Таиланде

Российский турист совершил наезд на пешехода на курорте Паттайя в Таиланде. В результате ДТП пострадавший скончался. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает портал The Nation.

Инцидент произошел около пяти утра по местному времени. По словам очевидца, автомобиль с 35-летним Николаем Латвигасом (Nikolajs Latvigas) сбил мужчину, который шел по обочине дороги возле пляжа и говорил по телефону.

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От удара пешехода подбросило в воздух и отшвырнуло под припаркованный рядом автобус. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Как рассказал свидетель, водитель выбежал из машины и бросился к сбитому человеку. Увидев, что тот мертв, россиянин заплакал. Он дождался полиции на месте ДТП, после чего его забрали в участок для допроса.

В машине туриста обнаружили открытую банку пива и бутылку виски. Был ли он пьян в момент аварии, не уточняется. Личность погибшего неизвестна. Сообщается, что он тоже был зарубежным туристом.

В конце февраля два российских подростка впали в кому после аварии в Паттайе. Брат и сестра ехали на мотороллере, когда их сбил автобус.

