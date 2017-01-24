Путешествия
 
Хотите видеть только хорошие новости?

В Таиланде 20 туристов прыгнули в море из-за пожара на моторной лодке

Перейти в «Мою Ленту»

В Таиланде 21 иностранный турист и члены экипажа моторной лодки оказались в открытом море из-за пожара на судне. Об этом во вторник, 24 января, сообщает Bangkok Post.

Инцидент произошел в Андаманском море, когда группа путешественников направлялась на остров Ко Рок, чтобы заняться дайвингом. Возгорание началось в заднем отсеке судна. Команда не сумела справиться с огнем, и пламя распространилось на всю лодку, вынудив туристов и экипаж прыгнуть в воду.

Через некоторое время потерпевших подобрал рыболовецкий траулер, с которого позднее их забрала морская полиция. В результате произошедшего никто не пострадал. Были ли россияне среди пассажиров лодки, не уточняется.

18 января таиландский департамент по туризму сообщил, что российский турпоток в эту страну в 2016 году превысил миллион человек. Это на 23,3 процента больше, чем в 2015-м. Общее число иностранных туристов в азиатском королевстве по итогам прошлого года составило 32,6 миллиона человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Tourists rescued from sea after tour boat catches fire
Российская туристка скончалась после ДТП на Пхукете
Российский турпоток в Таиланд превысил миллион человек
Последние новости
Китай разместил межконтинентальные ракеты около границы с Россией
Киевские полицейские отжались 22 раза ради ветеранов АТО
В сети побились над загадкой о корабле-призраке на Москве-реке
В Таиланде 20 туристов прыгнули в море из-за пожара на моторной лодке
Названы популярные у россиян направления путешествий на 23 февраля
Бразильский волейболист потребовал лишить мужскую сборную России золота ОИ-2012
В Новокузнецке артиста уволили за мат на спектакле «Конек-Горбунок»
Путешествия
00:24 23 января 2017
Мадрид

Чертова дюжина

Россия открыла 13-й по счету национальный туристический офис
09:48 Сегодня

Названы популярные у россиян направления путешествий на 23 февраля

16:37 8 января 2017

Из-за снегопада в Стамбуле отменили более 700 рейсов

01:26 Сегодня

Конюхов и Чилингаров установят крест и российский флаг на дне Марианской впадины

00:10 24 декабря 2016

Стокгольмский синдром

Дух Рождества в эпицентре шведского дизайна
17:49 23 января 2017

Пожилой индийский плотник поцеловал китайскую туристку и пошел под суд

15:52 7 января 2017

Российские туристы застряли в Таиланде из-за наводнения

15:45 23 января 2017

Милонов призвал сохранить доступ в Исаакиевский собор для туристов

00:04 22 января 2017

Праздник каждый день

Как Финляндия отметит столетие независимости
13:56 25 мая 2016

Москва направила Египту новые требования по авиабезопасности

16:53 23 января 2017

Эксперт прокомментировал выявление 150 «серых» отелей в Москве

12:46 7 января 2017

В аэропортах Волгограда и Крыма возникли сбои в работе из-за тумана

Россия
«Горло себе перережу»
Реституция по-ставропольски: как РПЦ выживает из дома семью ветерана
Елена Мизулина«То, что я написала, — уникально»
Куда уходит Мизулина
«Смерть как священный долг»
Что такое правильная скорбь и можно ли говорить о мертвых не только хорошо
Генпрокуратура и правоведы поддержали Дадина в борьбе за отмену статьи УК
В «Справедливой России» растерялись из-за ухода Мизулиной
Матвиенко рассказала об отсутствии денег на «детей войны»
Путин предложил обязать врио губернаторов отчитываться о доходах
Все материалы
Мир
«Для Трампа Украина станет инструментом торговли с Москвой»
Ричард Вайц о Китае, России и внешней политике нового американского президента
Crips на похоронах Туки УильямсаЧерно-красные против черно-синих
Уличная война в Лос-Анджелесе и далее везде
Сладкая сила
Завоюют ли российские продукты китайский рынок
Россиянка арестована в Таиланде за ввоз кокаина из Бразилии
Венгрия подсчитала ущерб от антироссийских санкций
Грехи Трампа
Почему у нового президента США не будет спокойных 100 дней
Акция протеста во время инаугурации Дональда ТрампаПрезидент расколотой нации
В каких условиях в Вашингтоне прошла инаугурация Дональда Трампа
Все материалы
Бывший СССР
Старые возвратники
Какие российские земли в Прибалтике считают своими
СМИ узнали о нежелании НАТО принимать Украину
Петр Порошенко Ай, болит!
Кто сумеет окончательно разрушить систему здравоохранения Украины
Идеолог Евромайдана назвал условие отделения Харькова и Одессы от Украины
Киевская типография признала Крым территорией России
Савченко назвала власти Украины врагом народа номер два
Депутат Рады пояснил смысл закона об исключительности украинского языка
Все материалы
Финансы
Ничего наличного
Ограничат ли россиян в деньгах
Шувалов открестился от ограничения расчетов наличными
Потянулись за долларом
Что случится с рублем после возвращения ЦБ на валютный рынок
Visa поддержала ограничение хождения наличности в России
Долги по зарплате в России упали до 2,7 миллиарда рублей
Минфин призвал к обсуждению идеи ограничения расчетов наличными
40 процентов россиян сообщили об ухудшении материального положения
Все материалы
Бизнес
Ни рыбы, ни мяса
Какие товары и когда продавались в нашей стране по карточкам
Перевели стрелку
Украина въезжает в Европу по рельсам
Шоколад с проблемами
Почему Порошенко решил продать фабрику Roshen в Липецке
«Роснефть» стала вторым крупнейшим производителем газа в России
Danone согласился заплатить «Союзмультфильму» за кота Матроскина
Глава службы экономической безопасности ФСБ вошел в набсовет «Росатома»
Судья КС счел недопустимым запрос Минюста о выплатах по делу ЮКОСа
Все материалы
Силовые структуры
Группа авианосца «Рональд Рейган» вместе с кораблями индийского флота, апрель 2011 годаСеть выходит в океан
Флот, который попытаются продать Трампу
Наводящие мосты
Инженерные войска отмечают профессиональный праздник
Боевая техника ополчения ДНР «С той стороны люди не хотят воевать»
Беседа «Ленты.ру» с офицером внутренних войск ДНР из подразделения «Восток»
Китай разместил межконтинентальные ракеты около границы с Россией
В сгоревшем доме в Хабаровске нашли убитой семью из 4 человек
Глава Пентагона заверил Столтенберга в важности НАТО для США
Кадыров рассказал о службе чеченских военных в Сирии
Все материалы
Наука и техника
Новые боги
Создана полусинтетическая форма жизни
Культура бития
Как уничтожение телефонов превратилось в шоу
Ядерная зима
На ближайшей к Солнцу планете обнаружили железный снег
«Флешмоб» бактерий показали на видео
Названа продолжительность сна среднестатистического россиянина
Осталось прикопать
Неуязвимые бактерии угрожают гибелью человечеству
Японская бригада
Как якудза завоевывала власть и уважение в Японии: обзор Yakuza 0
Все материалы
Спорт
«Ведется уверенная работа с допингом»
В чем обвинили российских спортсменов и тренеров в очередном «блокбастере» ARD
Бразильский волейболист потребовал лишить мужскую сборную России золота ОИ-2012
Павлюченкова проиграла Винус Уильямс в 1/4 финала Australian Open
Плющенко забросил две шайбы в матче НХЛ
Российского чемпиона Европы по боксу арестовали по делу о двойном убийстве
Эксперт предсказала победу Павлюченковой над Уильямс на Australian Open
«Спартак» после общения с фанатами разгромно проиграл ЦСКА
Все материалы
Культура
Джей Джей Йохансон«Иногда я почти жажду депрессивного состояния»
Джей Джей Йохансон об одиночестве, счастье и удаче
Себастьян Фолкс«Я верил, что буду сражаться на третьей мировой войне»
Себастьян Фолкс об уроках истории и нестабильности человека
Период глобального помешательства
Катастрофы ХХ века в книгах Себастьяна Фолкса
В Новокузнецке артиста уволили за мат на спектакле «Конек-Горбунок»
Объявлено официальное название восьмого эпизода «Звездных войн»
Goldfrapp выпустили трек и анонсировали новый альбом
«Образцовый самец 2» получил девять номинаций на «Золотую малину»
Все материалы
Интернет и СМИ
Теперь марихуановый
Реклама наркотиков стала новым поводом запретить WhatsApp и Telegram
Шотландский комик разжег войну в Twitter шуткой об инаугурации Трампа
Заложник президента
Как африканский диктатор решил купить кибероружие и следить за всей страной
Звезды Голливуда «постояли» в очередях на китайских вокзалах
Избиение «ультраправого» сторонника Трампа вызвало споры в сети
Пост в Tumblr заблокировали за цитату Ремарка
В России впервые добились разблокировки порносайта
Все материалы
Ценности
Пожиратели прекрасного
Зачем европейцы тратят миллионы на старые комиксы и африканский примитив
Vertu предложил смартфон для путешествий в любую точку мира
От Луизы до Меланьи
Что надевали первые леди США на инаугурации мужей
Cartier обновил «любовный» бестселлер
Актриса из сериала «Очень странные дела» стала лицом Calvin Klein
Kenzo показал одежду для серфинга в Арктике
Анджелина Джоли представит новый аромат Guerlain
Все материалы
Путешествия
Колыбель человечества
Что россиянам непременно стоит увидеть в ЮАР
МадридЧертова дюжина
Россия открыла 13-й по счету национальный туристический офис
Названы популярные у россиян направления путешествий на 23 февраля
В Таиланде 20 туристов прыгнули в море из-за пожара на моторной лодке
Конюхов и Чилингаров установят крест и российский флаг на дне Марианской впадины
Пожилой индийский плотник поцеловал китайскую туристку и пошел под суд
Праздник каждый день
Как Финляндия отметит столетие независимости
Все материалы
Из жизни
Феминизм в розовом
#PussyPower: почему протесты в США символизирует вагина
«Чтобы хорошо жить, деньги и в Азии нужны»
История йогини-вегетарианки из Санкт-Петербурга, перебравшейся на Бали
Лица не увидать
Пользовательницы Instagram посвящают аккаунты своим пятым точкам
Пернатый премиум-класса
Турецкие коллекционеры тратят последние деньги на элитных голубей
Проглотившего золотую рыбку британца посадят в тюрьму
Пытавшихся обокрасть художественную галерею воров спугнула секс-кукла
В Вене поймали угонщика трамвая
Все материалы
Тест: угадай машину по ручке двери
Щелкали наши предыдущие тесты как орешки? Попробуйте этот!
Для Шварценеггера построили полностью электрический G-Class
Топ-25 внедорожников в России
Какие кроссоверы и внедорожники продавались в 2016 году лучше остальных
Aston Martin придумал новый логотип
Самый длинный автопоезд
Невероятная история самого необычного автопоезда в истории человечества
Subaru впервые показала новый XV
За сотку до центра?
Настоящие раритеты, заканчивающие жизнь в роли африканского такси
Все материалы
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
Москве предрекли торговый провал
Все материалы