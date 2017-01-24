В Таиланде 20 туристов прыгнули в море из-за пожара на моторной лодке

В Таиланде 21 иностранный турист и члены экипажа моторной лодки оказались в открытом море из-за пожара на судне. Об этом во вторник, 24 января, сообщает Bangkok Post.

Инцидент произошел в Андаманском море, когда группа путешественников направлялась на остров Ко Рок, чтобы заняться дайвингом. Возгорание началось в заднем отсеке судна. Команда не сумела справиться с огнем, и пламя распространилось на всю лодку, вынудив туристов и экипаж прыгнуть в воду.

Через некоторое время потерпевших подобрал рыболовецкий траулер, с которого позднее их забрала морская полиция. В результате произошедшего никто не пострадал. Были ли россияне среди пассажиров лодки, не уточняется.

18 января таиландский департамент по туризму сообщил, что российский турпоток в эту страну в 2016 году превысил миллион человек. Это на 23,3 процента больше, чем в 2015-м. Общее число иностранных туристов в азиатском королевстве по итогам прошлого года составило 32,6 миллиона человек.